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Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 00:47 | Son Güncelleme

Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda, bir geri çağırma operasyonu başlattı. Toyota ve Honda, dünya genelindeki tam 6,1 milyon aracı geri çağıracaklarını açıkladı. Geri çağırmanın sebebi ise insan hayatını riske edecek cinsten.

Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!

Toyota ve Honda ülkemiz dahil birçok ülkenin otomobil pazarında yer alıyor ve bu iki firmanın yüzü, gerçekleştirilen satış rakamlarıyla bayağı bir gülüyor. Ancak bazen yüzü en çok gülen otomobil üreticisi dahi çok büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu kez bu tarz sorunlardan biri bu ikilinin başına gelmiş durumda.

TOYOTA VE HONDA MİLYONLARCA ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Japonya merkezli otomobil üreticileri Toyota ve Honda, ürettikleri bazı araçların hava yastıklarında sorun yaşandığını söyleyerek bir geri çağırma operasyonunun startını verdi. Söz konusu sorunun, kaza anında hava yastıklarının açılmamasına neden olan bir elektronik arızadan kaynaklandığı, Toyota ve Honda servislerine araçlarını getiren araç sahiplerinin sorunlarının çözüleceği açıklandı.

6 MİLYONDAN FAZLA OTOMOBİL SERVİSE GELECEK

İki otomobil üreticisinin çağıracağı araç sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Zira, Toyota yaptığı tespitler sonrasında dünya genelindeki 3,4 milyon aracını geri çağıracağını, Honda ise sadece Kuzey Amerika’da bulunan 2,7 milyon aracı geri çağıracağını duyurdu. Yani toplamda 6,1 milyon araç geri çağırma operasyonundan etkilenerek servis yolunu tutmak zorunda kalacak. Peki Türkiye’deki Honda ve Toyota kullanıcıları geri çağırmadan etkilenecek mi?

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TOYOTA TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Geri çağırma ile ilgili Toyota Türkiye tarafından bir açıklama yapıldı. Toyota Türkiye söz konusu açıklamasında ‘’Geri çağırma işlemi Türkiye ve Avrupa’daki araçları kapsamamaktadır’’ dedi. Böylece Türkiye’deki Toyota kullanıcıları rahat bir nefes alırken, Honda tarafından -her ne kadar Kuzey Amerika’daki araçlarla alakalı bir geri çağırma operasyonu yürütülse de- herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
geri çağırma otomobil Toyota Türkiye Honda Toyota

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