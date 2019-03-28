Şok uygulamada 35 firari yakalandı

Adana polisi tarafından yapılan şok uygulamada başta dolandırıcılık, hırsızlık, tefecilik, hakaret, yağma, tehdit ve yaralama gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 35 kişi yakalanırken, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri şok uygulamalarla bir günde tam 6 bin 999 kişiye ‘Genel Bilgi Toplama’ (GBT) sorgulaması yaptı. Söz konusu sorgulama kapsamında; dolandırıcılık, hırsızlık, tefecilik, yol kesme suretiyle yağma, hakaret, tehdit, yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan ve haklarında 10 ila 1 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulan 35 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Trafik ekiplerinin de destek verdiği uygulamada; yine bir günlük zaman diliminde 3 bin 33 araç şüphe üzerine durdurularak arandı. 37 araca çeşitli kusurları nedeniyle 10 bin 859 lira para cezası uygulanırken, 9 araç da trafikten men edildi. Çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalara bağlı olarak; ana cadde ve kavşaklarda satış yapan 3 Suriyeli ve bir de dilencilik yapan şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

Uygulamada 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 20 adet fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişeğin yanı sıra bir de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir kilo 148 gram esrar, 3.03 gram genetiği değiştirilmiş esrar olarak bilinen ‘skunk’, 2.13 gram eroin, 2.39 gram kokain ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.