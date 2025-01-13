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  4. 'Şok' uygulamalar devam ediyor: 5 bin 314 şahıs sorgulandı

'Şok' uygulamalar devam ediyor: 5 bin 314 şahıs sorgulandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.01.2025 13:28
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Kayseri didik didik arandı, yapılan 'şok' uygulamalar sonucunda ele geçirilenler hayrete düşürdü.

'Şok' uygulamalar devam ediyor: 5 bin 314 şahıs sorgulandı

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Yunus timleri, güven timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden 40 ekip ve 170 polisin katılımı ile şok uygulamalar yapıldı. Kentin farklı noktalarında yapılan 38 şok uygulamada, 5 bin 314 şahıs ve bin 921 oto sorgusu yapılırken, 106 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalanırken, 7 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ayrıca, 1 Adet ruhsatsız tüfek, 100 litre kaçak akaryakıt ve hacizli yakalamalı 3 araç ele geçirildi. Şok uygulamaların devam edeceği belirtildi.

(İHA)

'ŞOK' UYGULAMALAR NEDİR?

Şok uygulamalar, genellikle güvenlik güçleri veya kolluk kuvvetleri tarafından belirli bir bölge ya da mekânda önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilen ani denetim ve kontrol faaliyetleridir.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri asayiş
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