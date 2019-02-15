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Şok yol kontrolünde 19 ton sahte deterjan ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri şok yol kontrolünde toplam 19 ton sahte deterjan ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu ilçe girişi yakınlarında şok yol kontrol ve araması yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen K.E.

Şok yol kontrolünde 19 ton sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri şok yol kontrolünde toplam 19 ton sahte deterjan ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu ilçe girişi yakınlarında şok yol kontrol ve araması yapan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa istikametinden gelen K.E. isimli şahsın kullandığı 06 BY 7561 plakalı kamyonda yaptığı incelemede sahte irsaliye ile sevk edilen toplam 19 ton sahte deterjan ve temizlik maddesi ele geçirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, sahte deterjanlara imha etmek üzere el koyarken, araç sürücüsünü ise gözaltına aldı

Şok yol kontrolünde 19 ton sahte deterjan ele geçirildi

Şok yol kontrolünde 19 ton sahte deterjan ele geçirildi

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