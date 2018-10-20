Sokağa böyle çıktılar!

İşte sütyen takmama akımına ayak uyduran ünlü isimler ve sütyensiz halleri...
Sutyen sevmeyen ünlüler
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Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
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Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
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Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.
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Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.
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Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.
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Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Catherine Zeta Jones