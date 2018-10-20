MAGAZİN

Sokağa böyle çıktılar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

Bazı ünlüler sütyen konusunda çok net! Ne yaparlarsa yapsınlar, ne giyerlerse giysinler sütyen takmamayı bir kural gibi görüyorlar.

İşte sütyen takmama akımına ayak uyduran ünlü isimler ve sütyensiz halleri...

Sutyen sevmeyen ünlüler

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Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.

Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
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Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.

Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
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Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.

Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.
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Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.
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Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.
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Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.
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Aisleyne Horgan Wallace

Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
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Daisy Lowe

Daisy Lowe
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Chloe Ferry

Chloe Ferry
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Demi Lovato

Demi Lovato
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Blanca Blanco

Blanca Blanco
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Lisa Appleton

Lisa Appleton
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Bella Hadid

Bella Hadid
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Ariel Winter

Ariel Winter
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Slick Woods

Slick Woods
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Kaley Cuoco

Kaley Cuoco
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Gal Gadot

Gal Gadot
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Anna Friel

Anna Friel
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Courtney Stodden

Courtney Stodden
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Mel B

Mel B
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Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones
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Demi Rose

Demi Rose
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Chloe Goodman

Chloe Goodman
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Tallia Storm

Tallia Storm
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Kim Zolciak

Kim Zolciak
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Ellie Goulding

Ellie Goulding
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Rumer Willis

Rumer Willis
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Amanda Holden

Amanda Holden
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Amber Heard

Amber Heard
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Marnie Simpson

Marnie Simpson
34 / 44

Selena Gomez

Selena Gomez
35 / 44

Olivia Buckland

Olivia Buckland
36 / 44

Ana Braga

Ana Braga
37 / 44

Kim Kardashian

Kim Kardashian
38 / 44

Nicki Minaj

Nicki Minaj
39 / 44

Leomie Anderson

Leomie Anderson
40 / 44

Martina Pinto

Martina Pinto
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Karlie Kross

Karlie Kross
42 / 44

Katie Price

Katie Price
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Alicia Arden

Alicia Arden
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Chrissy Teigen

Chrissy Teigen
Anahtar Kelimeler:
SUTYEN TAKMAYAN ÜNLÜLER magazin

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