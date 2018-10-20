Sokağa böyle çıktılar!

İşte sütyen takmama akımına ayak uyduran ünlü isimler ve sütyensiz halleri...

Sutyen sevmeyen ünlüler

1 / 44 Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.

2 / 44 Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.

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4 / 44 Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.

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6 / 44 Genç model Gigi Hadid, New York sokaklarında sütyensiz dolaştı. Meme uçları belli olan Hadid'in kimse umurunda değildi.

7 / 44 Son zamanlarda adı en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid'in erkek kardeşiyle anılan Kendall Jenner yine yaptı yapacağını.

8 / 44 Kardashian ailesinin en cesur ve güzel üyelerinden olan Kendall Jenner her fırsatta ya sütyensiz ya da üstsüz poz veriyor.

9 / 44 Aisleyne Horgan Wallace

10 / 44 Christina Aguilera

11 / 44 Daisy Lowe

12 / 44 Chloe Ferry

13 / 44 Demi Lovato

14 / 44 Blanca Blanco

15 / 44 Lisa Appleton

16 / 44 Bella Hadid

17 / 44 Ariel Winter

18 / 44 Slick Woods

19 / 44 Kaley Cuoco

20 / 44 Gal Gadot

21 / 44 Anna Friel

22 / 44 Courtney Stodden

23 / 44 Mel B

24 / 44 Catherine Zeta Jones

25 / 44 Demi Rose

26 / 44 Chloe Goodman

27 / 44 Tallia Storm

28 / 44 Kim Zolciak

29 / 44 Ellie Goulding

30 / 44 Rumer Willis

31 / 44 Amanda Holden

32 / 44 Amber Heard

33 / 44 Marnie Simpson

34 / 44 Selena Gomez

35 / 44 Olivia Buckland

36 / 44 Ana Braga

37 / 44 Kim Kardashian

38 / 44 Nicki Minaj

39 / 44 Leomie Anderson

40 / 44 Martina Pinto

41 / 44 Karlie Kross

42 / 44 Katie Price

43 / 44 Alicia Arden