HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkacak olan çocuklara Bakan Selçuk'tan önemli uyarılar

Sokağa çıkacak olan çocuklara Bakan Selçuk'tan önemli uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 22:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkacak olan çocuklara Bakan Selçuk'tan önemli uyarılar

Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Çocukların yarın dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Maske taksanız bile bulaşabilirKoca'dan dikkat çeken paylaşım: Maske taksanız bile bulaşabilir
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli

En Çok Okunan Haberler

HDP-İYİ Parti tartışmasına AK Parti'den açıklama

HDP-İYİ Parti tartışmasına AK Parti'den açıklama

Korkutan iddia! Taziyede herkese koronavirüs bulaştırdı

Korkutan iddia! Taziyede herkese koronavirüs bulaştırdı

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Yasak aşk vahşeti! Bacanağı ve baldızına kurşun yağdırdı

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Diğer Haberler
Düzce Valiliği'nden kuş gribi uyarısı

Düzce Valiliği'nden kuş gribi uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Maske taksanız bile bulaşabilir

Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Maske taksanız bile bulaşabilir

Denizli'de 17 mahalleye 'şap' karantinası

Denizli'de 17 mahalleye 'şap' karantinası

Olayı duyan ailesi yıkıldı! İki çocuğun şakası ölümle bitti

Olayı duyan ailesi yıkıldı! İki çocuğun şakası ölümle bitti

Esenyurt'ta kan donduran cinayet! Kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp buzdolabında sakladı

Esenyurt'ta kan donduran cinayet!

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 894'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.