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Sokağa çıkan koronavirüs hastasını ailesi ihbar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 17:53 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören ve evde karantina altında bulunan Muhammed Azat G., (20), sokağa çıkınca polisi ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ailesini ihbarı üzerine sokakta yakalanan Muhammed Azat G. hakkında adli işlem uygulandı.

Sokağa çıkan koronavirüs hastasını ailesi ihbar etti

Olay, dün gece, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı. Evinde koronavirüs tedavisi gören Muhammed Azat G., iddiaya göre, bunalınca sokağa çıktı. Durumu fark eden ailesi, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Muhammed Azat G.’yi sokakta buldu. Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerinin gözetiminde Muhammed Azat G., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan Muhammed Azat G., sonrasında tekrar evine gönderilerek, izolasyona alındığı öğrenildi. Ayrıca Muhammed Azat G. hakkında TCK'nın 195/1 maddesince işlem uygulandı.

O MADDE NEDİR

TCK'nın 195/1 maddesi: 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'

DHA

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