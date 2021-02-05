Sokağa çıkma çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunan 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında “suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, ‘bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın’ çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214. maddesi kapsamında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

