Sokağa çıkma cezası ne kadar? Tam kapanmada sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma genelgesini yayınlamasının ardından detayları paylaşılan tam kapanma, 29 Nisan Perşembe günü başlıyor. 17 Mayıs sabah 05:00'de son bulacak tam kapanma ile ilgili cezalar da paylaşıldı. Buna göre tam kapanmada sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, 13 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısındaki kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girildiği ve kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise düşüş eğilimine girdiği belirtildi.