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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

LGS sınavı için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, saat 09:00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Kısıtlama 15.00'da sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.

Bu sebeple, 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. Saat 15:00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

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