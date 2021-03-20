Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 21 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam edecek.

Öte yandan her gün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli iller dahil tüm illerde hafta sonu da devam edecek.

21 MART PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Bu akşam 21.00’den 22 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.