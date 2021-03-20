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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 21 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

20.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında İstanbul'un da olduğu 39 ilde 32 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlama 22 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. İşte sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detaylar...

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 21 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam edecek.

Öte yandan her gün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli iller dahil tüm illerde hafta sonu da devam edecek.

21 MART PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Bu akşam 21.00’den 22 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

AÇIK OLACAK YERLER

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

21 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

Orta riskli iller (Sarı): Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller (Mavi): Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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