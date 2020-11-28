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Sokağa çıkma kısıtlaması başladığı saatlerde kaza: 2 yaralı

28.11.2020 21:41 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde M.E. (62) idaresindeki 23 EL 047 plakalı otomobil ile T.D. (52) yönetimindeki 23 HD 586 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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