Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor

Dün gece başlayan kısıtlamalar neleri kapsıyor ve istisnaları neler?Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede yeni tedbirler yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel-al şeklindeki hizmetleri ile diğer kısıtlamalar 20 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de başladı.

Tedbirler kapsamında öngörülen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması da bu akşam başlıyor. Buna göre 21 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'den 22 Kasım Pazar saat 10.00'a, 22 Kasım pazar akşamı saat 20.00'den de 23 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar itibarı ile sokağa çıkma sınırlaması geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı, üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını bildirdi. Sıkça yöneltilen sorulara sayfasında verdiği cevapta Bakanlık, inşaat sektörünün de muaf tutulan alana girdiğini belirtti.

Getirilen diğer kısıtlamalar ise şöyle:

- AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.