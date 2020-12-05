Sokağa çıkma kısıtlaması da evlat nöbetindeki ailelere engel olamadı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürdü. Kısıtlamanın birinci gününde çadıra gidemeyen aileler, kaldıkları otelde eylemine devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürmeye devam etti.

“Çocukların elinden kalemi aldılar, silah verdiler”

Van’dan Diyarbakır’a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan anne Nazlı Sancar, kısıtlamadan dolayı HDP il binası önüne gidemediğini ve eylemlerine kaldıkları otelde devam ettiklerini söyledi. Burada bulunan bütün anne ve babalar olarak eylemlerinde kararlı olduklarının altını çizen anne Sancar, “Biz HDP ve PKK’dan evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 13, 9 ve 15 yaşında alıp dağa götürüyorlar ve ellerindeki kalemi alıp silah verdiler. Kendi çocuklarını göndersinler, kendi çocukları özel okullarda okutuyorlar ama bizim çocuklarımızın elindeki kalemi ve defteri alıp silah veriyorlar. Biz eylemimizde kararlıyız ve çocuklarımızı HDP ve PKK’dan almadan asla ama asla buradan gitmeyeceğiz ”dedi.