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  4. Sokağa çıkma kısıtlaması da silahlı kavgaya engel olamadı: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması da silahlı kavgaya engel olamadı: 1 yaralı

07.03.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak yaralandı.Olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir apartman önünde yaşandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir apartman önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, K.Y. ile B.O. isimli iki vatandaş tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre B.O., silahla komşusu K.Y.’yi yaraladı. K.Y. ayağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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