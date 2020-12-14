Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde ceza yağmaya devam ediyor

İstanbul’un bir çok noktasında kurulan denetim noktalarında ekipler İçişleri Bakanlığı genelgesiyle muaf olan vatandaşların belgelerini kontrol ederken bir çok sürücüye de trafik kurallarına uymamaktan dolayı işlem yapıldı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde özellikle taksi içerisindeki yolcuların muaf olduğunu gösteren belgeler incelenirken; Çekmeköy, Çavuşbaşı Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulamada gece yarısına kadar dokuz araç sürücüsüne çeşitli trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

Bir sürücüye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Polis ekiplerinin denetimleri sabah 05.00’e kadar bir çok noktada devam edecek. (İHA)

