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Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde sıkı trafik denetimleri

31.12.2020 22:48 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken trafik ekiplerinin denetimleri ise sıkı bir şekilde devam ediyor.Yılbaşı tatili nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başladı.

Ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürürken trafik ekiplerinin denetimleri ise sıkı bir şekilde devam ediyor.
Yılbaşı tatili nedeniyle sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla başladı. 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren sıkı trafik denetimleri başladı. Eskişehir’in Cengiz Topel-1 Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Üniversite Caddesi ve Seylap Caddesi gibi pek çok işlek konumunda trafik ekiplerince yapılan denetimlerle pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesine çaba gösteriliyor.

Motosiklet sepetinde alkol olduğu ihbarı alındı
Yasağın ilk dakikalarında polis ekiplerinin, paket servis yapan bazı motosiklet kullanıcılarının araçlarında alkol taşıdıklarına dair bir ihbar aldığı öğrenildi. Bunun üzerine paket servis yapan motorlu kuryelerin araçlarının sepetleri de kontrol edilmeye başlandı. Şu ana kadar böyle bir olayla karşılaşılmadı.

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