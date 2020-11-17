Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınır mı? Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı. "Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor. Tabloya bakmakla yetiniyoruz" diyen Prof. Dr. Özlü, "Açıklanan rakamlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'AKŞAMA O YASAKLARDAN HABERİMİZ OLUR'

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" diyen Tevfik Özlü, "Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur." dedi.

İşte Tevfik Özlü'nün A Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları...

SOKAĞ ÇIKMA KISITLAMASI