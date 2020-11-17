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  4. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınır mı? Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama

Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınır mı? Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama

17.11.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınır mı? Kabine Toplantısı öncesi kritik açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi sonrası gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu akşam açıklanmasını beklediği bazı 'yasakları' açıkladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı. "Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor. Tabloya bakmakla yetiniyoruz" diyen Prof. Dr. Özlü, "Açıklanan rakamlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

'AKŞAMA O YASAKLARDAN HABERİMİZ OLUR'

"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yayılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" diyen Tevfik Özlü, "Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur." dedi.

İşte Tevfik Özlü'nün A Haber'de yaptığı açıklamalardan satır başları...

SOKAĞ ÇIKMA KISITLAMASI

  • Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı.

  • Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

    RESTORAN, KAFE VE AVM'LER

  • Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor.

  • Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.

    • RESTOANLARDA PAKET SERVİS

    • Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir.
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