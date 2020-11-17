Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablolarındaki artış sonrası Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.

Toplantı sonrasında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

10.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASI DIŞINDA UYGULANACAK

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

SİNEMALAR YIL SONUNA KADAR KAPALI OLACAK

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

EĞİTİM YIL SONUNA KADAR ONLİNE OLARAK SÜRDÜRÜLECEK

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.