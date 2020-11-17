Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablolarındaki artış sonrası Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.
Toplantı sonrasında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:
"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."
Bu zamana kadar alınan tedbirler arasında paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştı.