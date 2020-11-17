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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

17.11.2020 20:46 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tüm Türkiye'de geçerli olacak şekilde kısıtlamanın başlayacağını açıkladı. Kısıtlama 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında geçerli olacak. İşte hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayımlanan koronavirüs tablolarındaki artış sonrası Bilim Kurulu'nun önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi.

Toplantı sonrasında kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

10.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASI DIŞINDA UYGULANACAK

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

SİNEMALAR YIL SONUNA KADAR KAPALI OLACAK

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

EĞİTİM YIL SONUNA KADAR ONLİNE OLARAK SÜRDÜRÜLECEK

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."

DAHA ÖNCE DE LOKANTA, RESTORAN GİBİ MEKANLARIN 22.00'DE KAPANACAĞI KARARA BAĞLANMIŞTI

Bu zamana kadar alınan tedbirler arasında paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00’de sona ereceği karara bağlanmıştı, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı alınmıştı.

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