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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

30.11.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında sokağa çıkma kısıtlamasının genişletildiğini belirterek, Hafta sonları kısıtlamanın Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

"CUMARTESİ-PAZAR ARTIK EVLERİMİZDEYİZ"

Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

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