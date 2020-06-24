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Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Yeni kısıtlama olacak mı?" sorusunu da yanıtladı. Koca, "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olmasıyla ilgili bir konu gündeme gelmedi. Henüz zaman var. Önümüzdeki haftalarda vakaların seyri belirleyici olacak" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?" sorusunu yanıtladı. Koca, yeni bir kısıtlamanın Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediğini açıkladı.

Bakan Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olması konusunun gündeme gelmediğini ancak önümüzdeki haftalarda vakaların seyrinin belirleyici olacağını söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündeme almadık.

"HAYATIN TEDBİRLERLE DEVAMINI ÖNEMSİYORUZ"

Bu döneme 'Kontrollü Sosyal Hayat' demiştik. Bu hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Bu dönemde virüsle karşılaşmamızın yolu; maske, mesafe ve el temizliği.

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