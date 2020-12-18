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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi korkutan görüntü

18.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi korkutan görüntü

Vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep'te hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesinde caddeler insanlarla doldu taştı.

Gaziantep’te hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle her hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep’te cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk korkuttu. Denetimlere aralık vermeyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

"MECBURİYETTEN ÇIKIYORUZ"

Yasak öncesi alışveriş yapmak için dışarıya çıktıklarını belirten vatandaşlar, "Mecburiyetten çıkıyoruz. Yasak öncesi alışveriş yapmamız gerekiyor. Yoksa dışarı çıkmıyoruz. Ancak bazı vatandaşlar keyfi dışarı çıkıyor. Yasaklar yeterli gelmiyor. Yasaklara uyulmadığı için virüs her geçen gün artışa geçiyor" diye konuştular.

(İHA)

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