HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

30.11.2020 07:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle bazı vatandaşların Galata Köprüsü'nde balık tuttuğu görüldü.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Pazar akşamı 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği görüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlama sonrasında bazı vatandaşların işlerine gittiği görüldü. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte çok sayıda vatandaşın Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu görüldü. Birbirlerine oldukça yakın mesafede duran vatandaşlar, balık tutarken sosyal mesafe kuralına uymadı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirlediDamat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldiHakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!81 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

Babacan'dan Erdoğan'a: Her şey oldu ama...

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Elazığ'da engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Aydın'da tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.