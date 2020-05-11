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  4. Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İstanbul'da araç ve yaya yoğunluğu

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! İstanbul'da araç ve yaya yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 08:18 | Son Güncelleme

23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs - COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 9 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti.

İSTANBUL'DA ARAÇ VE YAYA YOĞUNLUĞU

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar evlerinden toplu taşıma araçlarına akın ettiler. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 VE METROBÜS DURAKLARI

Şehrin önemli güzergâh noktalarından biri olan E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy ve Metrobüs duraklarında da vatandaşların telaşı görüldü.

(İHA)

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