Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs salgına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda uygulanan 81 ilde uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.

Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da vatandaşların araçlarıyla trafiğe katılımı görülürken vatandaşlar metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başladı.

Bu kısıtlamalar, aksi bir karar alınıncaya uygulanmaya devam edilecek.

(İHA)



