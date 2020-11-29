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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar! Polis ve bekçilere küfür ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar! Polis ve bekçilere küfür ettiler

29.11.2020 23:10 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadılar! Polis ve bekçilere küfür ettiler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında neden dışarıda olduklarını soran polis ve bekçilere hakaret eden 2 kişi, gözaltına alındı. Alkollü olan ve yere yatırılan 2 kişi kelepçelenirken, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Çınarlı Meydanı’nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ve bekçiler, 2 kişinin alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiklerini gördü. Ali K.'nin (26) kimliği kontrol edilirken, yanlarına gelen arkadaşı olan Semih G. (29) ise iş yerine montunu almak için girdiğini söyledi. Polis ve bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu, neden dışarıda bulunduklarını sordu.

KÜFÜR ETTİLER

İddiaya göre, 2 kişi, ekiplere küfür etti. Direnen 2 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı. 2 kişinin 2.00 promil alkollü oldukları belirlendi. Polis memuru Uğur K. sağ el serçe parmağından yaralandığı yönünde rapor aldı. Polis ve bekçiler, gözaltına alınan Ali K. ve Semih G. hakkında şikayetçi oldu. 2 kişi, 'Kasten yaralama ve görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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GÖZALTI ANI KAMERADA

Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri ile şüpheliler arasında yaşanan arbede ve polisin olaya karışmak isteyen diğer kişileri uzaklaştırmaya çalışması yer aldı.

(DHA)

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