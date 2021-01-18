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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı

18.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında, 11-18 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Türkiye genelinde tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 11-18 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Türkiye genelinde tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandı.
11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.

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