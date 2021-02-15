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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 bin 48 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

15.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 bin 48 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele sürüyor. Tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor. Bu kapsamda, 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.
Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29 bin 48 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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