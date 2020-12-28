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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

28.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uymayan toplam 40 bin 591 kişiye idari ya da adli işlem uygulandığını açıkladı.Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uymayan toplam 40 bin 591 kişiye idari ya da adli işlem uygulandığını açıkladı.
Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştı.
21 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 25 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar dördüncüsü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyum sağladı. Kısıtlama kararına uymayan toplam 40 bin 591 kişiye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 bin 591 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

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