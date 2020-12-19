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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar cezadan kurtulamadı

19.12.2020 20:53 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polisin durdurduğu vatandaşlar birbirinden farklı bahanelerle cezalardan kurtulmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlanmıştı. Arnavutköy’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uygulama noktalarına takılan vatandaşların her birinin birbirinden farklı bahaneleri vardı, ancak bahaneler sonuçları değiştirmedi ve dışarıya çıkarak kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

"Üniversite dersim vardı oradan geliyorum"
Arnavutköy’de kurulan uygulama noktasına takılan vatandaşlardan bazıları üniversite öğrencisi olduklarını, derslerinin yeni bittiklerini söyledi, ancak polis ekipleri yapılan incelemeler doğrultusunda üniversite dersinden geldiklerini iddia edilen şahıslara cezai işlem uyguladı.

"Yakınımız hastanede onun yanına gidiyoruz"
Yine polisin uygulama noktasına takılan bir araçtan indirilen 5 kişi yakınlarının hastanede olduklarını ve oraya gitmeleri gerektiğini söyledi. Polisin hastane ile görüşmesinin ardından araçta bulunan 2 kişinin hastaneye gitmesine müsaade edilirken dışarı çıkmalarında zaruri bir durum olmayan diğer 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

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