Sokağa çıkma kısıtlamasında 19 kişi kumar oynarken yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kartepe ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese baskın yapıldı. Baskında 19 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından 19 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Adres sahibi ise gözaltına alınarak hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.



