Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak! 65 yaş üstü vatandaşlara 4 saatlik izin

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu kez ilkler yaşanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençler belirli saat aralığına bir günlük sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü bugün market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00'dan sonra başlıyor. İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA PAZAR GÜNÜ 4 SAATLİK İZİN

Yayımlanan enelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençler ise 15 Mayıs Cuma günü (bugün) 11.00-15.00 saatleri arasında aynı koşullarla bu imkandan yararlanacak.

MAHALLE DIŞINA ÇIKAN UYARILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu gruplar için, “yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildiğini” belirtirken bulunduğu mahallenin dışına çıkarılanlar uyarılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

