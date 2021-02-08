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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında kafede okey oynayanlara polis baskını kamerada

Sokağa çıkma kısıtlamasında kafede okey oynayanlara polis baskını kamerada

08.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Silivri’de hafta sonu bir kafede okey oynayan şahıslara polis ekipleri baskın düzenledi.

Silivri’de hafta sonu bir kafede okey oynayan şahıslara polis ekipleri baskın düzenledi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alkol alan şahıslara, ekipler, toplam 3 bin 600 TL idari para cezası işlemi uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Covid-19 tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 6 Şubat günü saat 20.00’da Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta bulunan bir kafe de okey oynandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçerek, denetim yaptı. Denetimde içeride bulunan 4 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığı, okey oynadığı ve alkol aldığı tespit edildi. Şahısların her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa istinaden 900 TL’den toplam 3 bin 600 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

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