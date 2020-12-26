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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasında katliam gibi kavga: 5 ölü, 3 yaralı

26.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere Remzi Mahallesinde toplandı. Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2 kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkan çatışmada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybetti. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanlardan 3 kişi yakalanırken, diğer şahısların yakalanmasına çalışılıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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