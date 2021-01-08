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Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalandılar

08.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde kullanılmayan bir ikamette kumar oynandığına dair gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri adrese düzenledikleri operasyonda bir kişiye kumar oynatmaya yer temininden adli ve idari işlem yaparken, 5 kişiye de hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, hem de kumar oynadıkları için idari yaptırım uyguladı.Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün gece saat 23.00 sıralarında Camii Cedit Mahallesi’nde kullanılmayan bir ikamette kumar oynandığı istihbaratını aldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde kullanılmayan bir ikamette kumar oynandığına dair gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri adrese düzenledikleri operasyonda bir kişiye kumar oynatmaya yer temininden adli ve idari işlem yaparken, 5 kişiye de hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, hem de kumar oynadıkları için idari yaptırım uyguladı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dün gece saat 23.00 sıralarında Camii Cedit Mahallesi’nde kullanılmayan bir ikamette kumar oynandığı istihbaratını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, tespit ettikleri adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynarken suçüstü yakalanan O.Ç. isimli şahsa kumar oynamaya yer temin etmekten adli ve idari yönden işlem yapılırken, O.Ç. ve Ü. A., Y.Ç., M.F. ile M.A.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve kumar oynama suçlarından toplam 21 bin 94 TL yaptırım uygulandı.
Öte yandan kumar operasyonu düzenlenen adreste yakalaması bulunan bir şahıs da yakalanarak işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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