HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleyi ayağa kaldırdılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleyi ayağa kaldırdılar

02.12.2020 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, alkollü oldukları iddia edilen bir grup, gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çevreye küfürler ve tehditler yağdırdı.

Bursa’da, alkollü oldukları iddia edilen bir grup, gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, çevreye küfürler ve tehditler yağdırdı. Bu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, geç saatlerde Nilüfer’e bağlı Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı. Sokakta bağıran grup, taksiciyi ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan kadını da tartakladı. Bağrışları duyup, balkonlara çıkan mahalleli, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptakiler, apartmandakilere tehditler ve küfürler yağdırdı.
Bu anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, grup bir süre sonra gözden kayboldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Polis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdıPolis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdı
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...
1/

En Çok Okunan Haberler

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

Koronavirüs velayetinde mahkemeden flaş karar

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

Kooperatif görevlisinin trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Trafikte dehşeti yaşadı! 'Polis' olduğunu söyledi, önünü kesip saldırdı

Polis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdı

Kahreden olay! Doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.