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Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık? Pazar günü marketler açık mı?

06.03.2021 23:41 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık? Pazar günü marketler açık mı?

Korona virüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak gösterilen şehirlerde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise arama motorları üzerinden "yarın marketler açık mı?", "7 Mart'ta açık olan yerler" konularında araştırmalar yapıyor. Peki, yarın market, bakkal, fırın açık olacak mı? İşte, 7 Mart sokağa çıkma yasağında açık olan yerler!

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek. 7 Mart Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, yüksek ve çok yüksek riskli iller evlerinde kalacak. Vatandaşlar ise arama motorları üzerinden sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık? sorusuna yanıt arıyor. Peki, yarın marketler açık olacak mı? İşte, yanıtı!

7 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, 10.00-17.00 saatleri arasında; market, manav, kasap, fırın, bakkal gibi yerler açık olacak.

10.00-20.00 saatleri arasında ise restoran, lokanta, tatlıcı, pastane gibi işletmeler paket servis siparişi alabilecek.

Online sipariş firmaları ise 10.00-24.00 faaliyetlerine devam edecek.

Yüksek riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında turuncu renkte işaretlenen yüksek riskli iller şöyle:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kocaeli, Kırıkkale, Yalova.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Korona virüs risk haritasında kırmızı renkte gösterilen çok yüksek riskli iller şöyle:

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

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