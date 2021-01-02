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Sokağa çıkma kısıtlamasında piknik yaptılar, polisi görünce kaçtılar

02.01.2021 19:14 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtı.Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak eğlendi.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piknik yapan vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte otomobillerini bırakarak kaçtı.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen vatandaşlar ormanlık alana gidip mangal ve semaver yaparak eğlendi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piknik yapılan alana baskın düzenledi. Polislerin baskın yaptığını gören vatandaşlar araçlarını bulundukları yerde bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kısıtlama kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kaçan vatandaşların araçları ise çekiciler ile ormanlık alandan çekildi.

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