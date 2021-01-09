HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçan 3 kişi kaza yapınca yakalandı

09.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Pendik’te kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 03.45 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Çamçeşme Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, içinde 3 kişinin olduğu 06 PST 84 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan otomobildeki 3 kişi kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 kişinin olduğu otomobil arasında kovalamaca yaşandı.E-5 karayoluna çıkan otomobil, Kartal Soğanlık yan yolda kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobilde bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan 3 kişi emniyete götürüldü. Araçta yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şüphelilerin, kısıtlama nedeniyle ceza yememek için polisten kaçtıkları söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 9 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

9 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Dr. Cemal Yıldız koronavirüse yenik düştü

Dr. Cemal Yıldız koronaya yenik düştü

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (9 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

Eski belediye başkanının yengesiyle ilgili çarpıcı iddia

‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı, fiyatı 350 liraya yükseldi

Pandemide satışları 400 kat arttı: Kilosu 350 liraya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.