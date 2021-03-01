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Sokağa çıkma kısıtlamasında saç saça baş başa yumruklu kavga

01.03.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Antalya’da iki grubun sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Antalya’da iki grubun sokak kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup zincir market şubesi önünde karşılaştı. Tartışma sonrası kısa sürede yumruklar konuşmaya başladı. Kadınların da dahil olduğu kavga bir anda büyüdü ve sokak içinde devam etti. Tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı kavgaya yaklaşık 15 kişi karıştı. Tarafların kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kavga ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle taraflar güçlükle birbirinden ayrıldı. Görüntüyü çeken kişinin, "Zeytinköylüler şu an savaşıyor" sözleri kayıtlara yansıdı.

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