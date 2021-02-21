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Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı denetim

21.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerle ihlallerin önüne geçti.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları denetimlerle ihlallerin önüne geçti.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak kullanılan güzergahlarda denetim gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olan sürücüler, yapılan kontrollerin ardından yoluna devam etti. Denetimlere bekçiler de katılırken, sürücülere uyarılarda bulunuldu.

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