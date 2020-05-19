Sokağa çıkma kısıtlamasında şoke eden anlar! Pompalı tüfeklerle kavga ettiler

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinde iki grup arasında cep telefonu satışından sonra çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine taraflar ayrılırken, iki grup bugün bir kez daha karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma yerini bu kez pompalı tüfekle kavgaya bıraktı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine ateş ederken, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saçmalar bölgedeki bazı arabalara evlere isabet ederken, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte kavga sona ererken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada kullanılan 2 pompalı tüfeğe de el konuldu. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden 15 kişi hakkında da idari işlem para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

