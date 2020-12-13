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Sokağa çıkma kısıtlamasında Suriye sınırında uçurtma keyfi

13.12.2020 18:16 | Son Güncelleme:
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Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir grup çocuk korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürdüğü saatlerde boş ve sessiz sınır hattında uçurtma uçurmanın keyfini sürdü.Akçakale’deki bir gurup çocuk 56 saatlik kısıtlamayı fırsat bilerek, Suriye sınırındaki Türk ve Suriye Milli Ordusu’nun bayraklarının gölgesinde uçurtmalarını uçurdu.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir grup çocuk korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürdüğü saatlerde boş ve sessiz sınır hattında uçurtma uçurmanın keyfini sürdü.

Akçakale’deki bir gurup çocuk 56 saatlik kısıtlamayı fırsat bilerek, Suriye sınırındaki Türk ve Suriye Milli Ordusu’nun bayraklarının gölgesinde uçurtmalarını uçurdu. Rüzgarın da yardımıyla ilçenin boş ve sessiz sınır hattında gönüllerince uçurtmalarını uçuran çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Tehlikenin farkına varmayan çocuklardan Mehmet Laçinkaya, "Arkadaşlarla büyük bir emekle hazırladığımız uçurtmaları uçuruyoruz. Büyük bir emek sarf ettik. Havanın serin ve rüzgarlı olduğunu görünce uçurmalarımızı çıkararak büyük bir keyifle uçuruyoruz. Arkadaşlarla beraber çok eğlenceli bir vakit geçiriyoruz" dedi.

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