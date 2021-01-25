Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalananlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakaladığı 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 20 bin 814 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye esnasında 3 aracı durdurdu. Araçlardaki toplam 6 şahıs üzerinde yapılan aramada kubar esrar maddesi ile kenevir tohumu ele geçirildi. Söz konusu şahıslarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. 6 şahsa ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 20 bin 814 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

