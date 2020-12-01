HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

Sokağa çıkma kısıtlamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

01.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sokağa çıkma kısıtlamasından kaçtılar uyuşturucuyla yakalandılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden T.K.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden T.K. ve M.N. isimli şahıslar Sungurlu Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelinde yapmış olduğu sıkı denetimlere takıldı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde sokakta polis ekiplerine yakalanan şahısların durumundan şüphelenen ekiplerin yapmış olduğu üst aramasında şüphelilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve esrar maddesi ele geçirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara kişi başı 3 bin 168 TL para cezası uygulanırken şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyorVakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor
Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor! Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes artık' dedirtti

Eve giremeyen hırsızın yaptığı 'pes' dedirtti

Gaziantep'de korkunç olay! İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Koronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok oldu

Koronavirüs kabusu! 8 günde bir aile yok oldu

Antalya'da vaka artış hızı yüzde 50'ye yaklaştı! Camilerden anonslar yankılanıyor

Vaka artışı yüzde 50'ye gelince camilerden anonslar başladı

Diyarbakır Çüngüş'de koronavirüs vakaları sıfırlandı

Vakaların sıfırlandığı ilçede vatandaşlar anonslarla uyarılıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.