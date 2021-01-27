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  4. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücü otomobille takla attı

27.01.2021 01:16 | Son Güncelleme:
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Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Kayı Köyü mevkiinde meydana geldi. Abdülselam Güngör idaresindeki 78 SU 555 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Güngör’e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından cezai işlem uygulandı.

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