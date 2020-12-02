HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı

02.12.2020 00:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir esnaf, “Paket servis için yasak yok, diye biliyordum.

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir esnaf, “Paket servis için yasak yok, diye biliyordum. Hıfzıssıhha Kurulu kararına baktığımda bununla ilgili detaylı bilgi göremedim” dedi. Esnafa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı para cezası uygulandı.

Isparta’da korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

“Paket servise yasak yok diye biliyordum”
Trafik ekiplerinin 6 Mart Caddesi’nde yaptığı denetimlerde durdurulan bir araç sürücüsü gıda sektöründe esnaf olduğunu ve paket servisin kısıtlama kapsamı dışında tutulduğunu bildiğini söyledi. Polis, kendisine paket servislerin de saat 21.00 itibariyle sona erdiğini belirtti. Esnaf, “Hıfzıssıhha Kurulu kararına baktığımda bununla ilgili detaylı bilgi göremedim. Gıda sektörü temsilcileri olarak özel kalem müdürüyle görüşecektik o da yarına kaldı. Bilmediğimden dolayı dışarı çıktım” dedi.

Hakkında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle para cezası uygulanan esnafa, ikametine gitmesi ve saat 05.00’a kadar dışarı çıkmaması gerektiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: Ceza yediler'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: Ceza yediler
Astsubay alımları ne zaman?Astsubay alımları ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: 3 bin 150'şer lira ceza aldılar

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: Ceza yediler

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! EGM'den açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

Polisin 'Komşu, kapıyı açar mısın?' dedi, yakalandı

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.