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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, yakalanınca polisi yumrukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek motosikletle gezintiye çıkan iki şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerinden kimlik isteyen polisleri darp ederek yaralayan 2 şahıs gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, yakalanınca polisi yumrukladı

Olay, Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Caddesi üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir motosiklet olduğu ihbarı alan polis ekipleri takip başlattı.

POLİSE YUMRUK ATTI

Murat İ. idaresindeki motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası durdurulan motosikletteki şahıslardan Murat İ., kendisinden kimlik isteyen polise yumruk ile karşılık verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çıkan arbedede yüzüne yumruk isabet eden polis memuru yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Murat İ. ve yanındaki şahıs Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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