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Sokağa çıkma kısıtlamasını ormanda geçirmeye karar verince başına gelmeyen kalmadı

28.11.2020 23:00 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek ormanda mahsur kalan alkollü kişi; polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek ormanda mahsur kalan alkollü kişi; polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Gece yarısı polis tarafından bulunan aşırı alkollü adam bir ara yere kapaklandı. Alkollü kişi "sokağa çıkma yasağından haberin yok mu" diyen ekiplere "Benim oğlum pazartesi cezaevine girecek. 13 yıl hapis cezası aldı. Yasak kimin umurunda. Ben kendimi ormana saldım" dedi. Yaşlı adama kısıtlamaya uymamaktan dolayı 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.
Olay, Uludağ’ın eteklerinde merkez Osmangazi ilçesi Maksem Gökdere Boğazı’nda ormanlık alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen Nevzat G. (58), Maksem Deresi’nin kenarında alkol almaya başladı. Bir süre ormanlık alanda yürüyen Nevzat G., alkolün de etkisiyle kaybolarak polis ekiplerinden yardım istedi.
Nevzat G. polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Nevzat G.’nin ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, yere düşmesi kameralar tarafından görüntülendi.
Nevzat G. "sokağa çıkma yasağını bilmiyormusun, neden sokağa çıktın" diye soran ekiplere, "Ah be kardeşim. Benim oğlum 13 yıl hapis cezası aldı. Pazartesi cezaevine girecek. Yasak kimin umurunda" diye konuştu.
Vücudunda kesikler oluşan Nevzat G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan Nevzat G.’ya "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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