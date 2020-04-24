Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından alınan önlemler uygulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından İstanbul’da yaşanan yoğunluk sona erdi. Üsküdar meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Üsküdar Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

KÖPRÜ BOŞ KALDI

İstanbul'un şüphesiz ki en yoğun yollarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün de boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde uygulanan kısıtlamalarda olduğu gibi bugün de çok seyrek araç geçişi yaşandı.



